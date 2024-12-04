Донецк, 4 декабря, 2024, 09:56 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике семь украинских военных сдались в плен Вооружённым силам России. Об этом 4 декабря сообщило ТАСС.

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Речь идёт о военнослужащих отдельной президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как рассказали украинские военные, они сдали оружие в Великой Новосёлке, когда на их позиции вошли российские бойцы. Сейчас пленные находятся в безопасности, им оказывают необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября подразделения российских войск взяли в плен в Курской области наёмника ВСУ из Великобритании Джеймса Скота Риса Андрсена. Наёмник рассказал, что с 2019 по 2023 год служил в полку связи вооружённых сил Великобритании, а после увольнения вступил в иностранный легион ВСУ. По словам Андрсена, такое решение он принял в том числе из-за финансовых проблем.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 22 ноября сообщил, что больше десяти украинских военных сдались в плен российским войскам на юго-востоке города Курахово на западе ДНР. По его словам, примерно такое же количество украинских бойцов сдалось в плен в окрестностях посёлка Великая Новосёлка, расположенного к юго-западу от Курахово. Здесь находится крупнейший на юге ДНР укрепрайон украинской армии.