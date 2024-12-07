Запад ничего не оставит от Украины и её граждан, если не прекратит поставки вооружений киевскому режиму и допустит снижение возраста мобилизации украинцев, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А западникам в ответ на призыв министра иностранных дел Норвегии обеспечить победу Украины российский дипломат порекомендовала формулировать свою заботу об остатках украинского государства, используя не слово «победа», а слово «спасение». Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1017-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

О том, что Россия «нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН», Эспен Барт Эйде заявил 5 декабря после выступления главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ. И Мария Захарова в Telegram-канале 7 декабря задалась вопросом: где находился Хельсинкский заключительный акт, когда США и другие натовцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 году? И сама же предложила норвежскому правительству три характерных варианта ответов: «Забыли», «Не знаем» и «Там же, где и Устав ООН, — в забвении».

Тем временем непосредственно в зоне СВО отличилась группировка «Запад». Как сообщил ТАСС 7 декабря начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров, только за сутки потери противника составили до 550 боевиков. Он также отметил, что в районах Подлимана, Петропавловки, Загрызово, Красного Лимана, Богуславки, Торского артиллерийскими подразделениями вскрыто и подавлено более 100 объектов Вооруженных силы Украины (ВСУ).

А расчёты FPV-дронов танкового подразделения этой группировки войск уничтожили вражеские скрытые блиндажи, укрытия и живую силу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933945" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Дроноводы ВС РФ наносят удар в зоне СВО

Подробности — в трансляции ИА Регнум.