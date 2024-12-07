Воронеж, 7 декабря, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны ночью 7 декабря обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

При этом Гусев добавил, что в Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА, который действовал 2,5 часа.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России за минувшую неделю уничтожили восемь безэкипажных катеров украинских формирований, сообщило 6 декабря Министерство обороны РФ.

В ночь на 6 декабря, по информации Минобороны РФ, над регионами России были уничтожены 33 БПЛА украинских формирований.