Москва, 6 декабря, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшую неделю уничтожили восемь безэкипажных катеров украинских формирований, сообщило 6 декабря Министерство обороны РФ.

«Морской авиацией Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за неделю 441 беспилотный летательный аппарат, четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун» ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 декабря, по информации Минобороны РФ, над регионами России были уничтожены 33 БПЛА украинских формирований. Так, в небе над Воронежской областью российские силы ПВО сбили 14 дронов, над Курской областью — 11, над Белгородской области — семь, а над Крымом — один. Кроме того, экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории моря были уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову.

5 декабря Министерство обороны РФ проинформировало, что ВС России за сутки нейтрализовали 101 беспилотник ВСУ. Помимо этого, силы ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.