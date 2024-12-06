Москва, 6 декабря, 2024, 07:25 — ИА Регнум. В ночь на 6 декабря силами ПВО были пресечены многочисленные попытки киевского режима совершить атаки с применением беспилотников самолётного типа по российским регионам.

Виталий Невар/ТАСС

По информации Минобороны, уничтожены 33 БПЛА, из них 14 — над Воронежской областью, 11 ликвидированы в небе над Курской областью, семь беспилотников сбили в Белгородской области, один — над территорией Крыма.

Кроме того, экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову.

Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто утром 6 декабря.

17 октября на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. В связи с этим гражданам рекомендовали соблюдать меры безопасности.