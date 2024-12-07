Вашингтон, 7 декабря, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Иран начал эвакуацию из Сирии своих военных командиров, дипломатов и советников. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По мнению издания, эвакуация свидетельствует о неспособности Ирана помочь президенту Башару Асаду удержаться у власти.

Дипломатов и военных вместе с семьями, а также простых иранцев отправляют самолётами и наземным транспортом в Тегеран, Ирак и Ливан.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент Джо Байден в ноябре два раза отдавал приказы о нанесении ударов по территории Сирии для атак по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Удары были направлены на штаб-квартиры, центры командования и управления, склады оружия, места подготовки и логистической поддержки.

Гражданам США рекомендовали покинуть Сирию в связи с нестабильной ситуацией в стране. Соответствующее предписание 7 декабря распространила пресс-служба американского посольства в Сирии со ссылкой на Госдепартамент.

Инструкторы киевского режима обучали в Сирии террористов. Об этом рассказал сбежавший боевик из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президенту Сирии Башару Асаду предложили покинуть страну и сформировать правительство в изгнании. С инициативой выступили должностные лица Египта и Иордании.