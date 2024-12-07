Вашингтон, 7 декабря, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Президенту Сирии Башару Асаду предложили покинуть страну и сформировать правительство в изгнании. С инициативой выступили должностные лица Египта и Иордании, написало 6 декабря издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Согласно статье, сирийский президент пока остаётся в стране, однако несколько дней назад его семья уехала в Россию.

До этого Асад якобы просил Египет, Иорданию, Турцию, Ирак и ОАЭ помочь оружием и разведывательной информацией. В поддержке ему отказали и не стали вмешиваться в боевые действия для остановки продвижения повстанцев, отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.

Сирийское министерство обороны 6 декабря информировало об укреплении линии обороны в провинции Хомс. Так ведомство отреагировало на появившиеся сведения о том, что войска якобы покинули регион.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии является посягательством на суверенитет этой страны. Россия выступает за восстановление конституционного порядка на сирийской территории, отметил он.

Россия решительно поддерживает усилия властей Сирии на фоне эскалации, в которой явно есть украинский след, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.