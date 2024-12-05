Москва, 5 декабря, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Инструкторы киевского режима обучали в Сирии террористов. Об этом рассказал «РИА Новости» сбежавший боевик из запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Freedom House Боевики. Сирия

Бывший участник группировки под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби пояснил, что их учили применению беспилотников-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране.

«После завершения подготовки мы узнали, что эксперты были украинской национальности», — сказал Аль-Идлиби.

Ранее СМИ также писали, что террористов в Сирии обучали украинские военные.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим оказывает поддержку террористам в Сирии, которые координируют свои действия против российских военных, написала газета New York Times.

По словам исполнительного директора Сирийской чрезвычайной оперативной группы Муаза Мустафы, между террористами в Сирии и Украиной существует взаимосвязь по таким вопросам, как противодействие российской информации и оказание медицинской помощи.

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя 3 декабря заявил, что Главное управление разведки Украины занимается вооружением и обучением террористов и боевиков в Сирии.

Российский дипломат подчеркнул, что взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, происходит как в плане вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и в плане проведения атак против российских и сирийских военных в Сирии.

Поддержку террористам в Сирии оказывают прежде всего США и их союзники, также заявил Василий Небензя. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает скоординированную вылазку контролирующих провинцию Идлиб боевиков, дестабилизирующую положение в Сирии. С начала операции ликвидировали около 400 террористов, более 600 были ранены, констатировал дипломат.