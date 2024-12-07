Вашингтон, 7 декабря, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден в ноябре два раза отдавал приказы о нанесении ударов по территории Сирии для атак по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в его письме Конгрессу США.

ИА Регнум Джо Байден

«Я поручил силам Соединенных Штатов нанести отдельные удары 11 ноября и 26 ноября по объектам в Сирии, используемым КСИР Ирана и связанными с ним группами», — довёл до сведения конгрессменов Байден.

По словам главы Белого дома, удары были направлены на штаб-квартиры, центры командования и управления, склады оружия, места подготовки и логистической поддержки.

Он добавил, что удары в ноябре стали следствием нападений на американский персонал и объекты в Сирии, угрожавшие жизням военнослужащих и коалиционным силам во главе с США.

Как сообщало ИА Регнум, Байден заявил Конгрессу о том, что на территории стран Европы размещены 80 тыс. американских военных, направленных туда якобы с целью сдерживания российской агрессии.

Гражданам США рекомендовали покинуть Сирию в связи с нестабильной ситуацией в стране. Соответствующее предписание 7 декабря распространила пресс-служба американского посольства в Сирии со ссылкой на Госдепартамент.

Инструкторы киевского режима обучали в Сирии террористов. Об этом рассказал сбежавший боевик из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что в открытом доступе есть информация о поддержке исламских группировок в Сирии американцами, британцами и другими.