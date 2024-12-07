Вашингтон, 7 декабря, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден заявил Конгрессу США о том, что на территории стран Европы размещены 80 тыс. американских военных, направленных туда якобы с целью сдерживания российской агрессии. Об этом говорится в письме президента конгрессменам.

The U.S. Army Военные США

«Около 80 тыс. военнослужащих ВС США направлены или развёрнуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — указано в документе, который был адресован руководству обеих палат Конгресса.

По заверению Байдена, американские силы находятся в Европе для «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии».

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Киеву пока не вступать с Россией в диалог о мире. Он считает, что Украина должна отложить любые мирные переговоры до момента, пока не получит от Североатлантического альянса новое вооружение и технику для своей армии.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, принимающих участие в её поддержке.