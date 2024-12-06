Москва, 6 декабря, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Россия, Турция и Иран обеспокоены ситуацией в Сирии и намерены обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«После всего случившегося в Алеппо и его окрестностях я переговорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, а также с иранским коллегой Аббасом Аракчи… Надеюсь, удастся встретиться в Дохе «на полях» международной конференции. Мы хотели бы обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо», — отметил Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Министр добавил, что в открытом доступе есть информация о поддержке исламских группировок в Сирии американцами, британцами и другими. Также говорят о заинтересованности Израиля в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под пристальным вниманием. В эту «сложную игру вовлечено много действующих лиц», заключил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. После этого сирийские солдаты начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.

Командование правительственной армии Сирии 2 декабря заявило, что войска страны и Воздушно-космические силы России уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.

Президент России Владимир Путин 2 декабря провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Основное внимание они уделили обострившейся обстановке в Сирии и отметили, что масштабная агрессия, которую совершили боевики, направлена на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности этой страны.

Путин 3 декабря в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер в ходе беседы указал на необходимость прекращения террористической агрессии в отношении этой страны.