ДНР, 6 декабря, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Украинские силы фактически окружены в сёлах Анновка и Весёлый Гай южнее города Курахово, сообщило 6 декабря украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на военного ВСУ с позывным Мучной.

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, ВСУ попали в окружение после резкого прорыва российских военных к селу Успеновка. Оно расположено рядом с Анновкой и Весёлым Гаем.

Мучной отметил, что ВС РФ освобождают село Сухие Ялы, а также взяли под огневой контроль главную трассу, идущую на Курахово с запада. До трассы российским военным осталось чуть более 2 км.

«По мнению Мучного, именно эта трасса сейчас является главной целью россиян на данном направлении», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в силовых структурах информировали о фактической блокировке российскими военными трассы Курахово ― Запорожье в Донецкой Народной Республике, что не оставило украинским войскам шансов покинуть город. Кроме того, ВС России вплотную подошли к посёлку Шевченко в пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск), который служит противнику ключевым логистическим хабом.

Минобороны РФ 6 декабря сообщило об освобождении села Сухие Ялы западнее Курахово и села Пустынка под Селидово. Ранее ВС РФ также освободили Петровку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области.

Большая часть территории Курахово находится под контролем российских войск, сообщил 4 декабря глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.