Донецк, 5 декабря, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Российские военные фактически перерезали трассу Курахово ― Запорожье в Донецкой Народной Республике, не оставив шансов Вооружённым силам Украины (ВСУ) выйти из города. Об этом 5 декабря сообщили в силовых структурах.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Собеседник ТАСС отметил, что это была единственная дорога, по которой украинские военные могли покинуть населённый пункт. В силовых структурах добавили, что оборона ВСУ к северу от Курахово продавлена.

По информации председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, российские военные в ходе боевых действий взяли под свой контроль северный берег Кураховского водохранилища и продвигаются к западным окраинам города.

Как сообщало ИА Регнум, Рогов 4 декабря заявил, что большинство территорий города Курахово находится под контролем российских войск, которые ведут активные наступательные действия.

26 ноября Рогов отмечал, что российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали украинские формирования в районе Курахово. ВСУ под натиском армии России бежали из нескольких населённых пунктов, отступив по направлению к Успеновке, добавил он.

Военные Вооружённых сил России 27 ноября взяли под огневой контроль все линии снабжения и транспортные коридоры украинских формирований в посёлке Великая Новосёлка в ДНР.

1 декабря подразделения Южной группировки войск освободили населённые пункты Петровка и Ильинка в ДНР. Всего за осень армия России освободила 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской, Херсонской, Курской и Харьковской областях. Из этого числа 37 населённых пунктов освободила группировка «Центр», 13 — «Восток», 14 — «Север», 16 — «Юг» и ещё — восемь «Запад».