Российские войска взяли под контроль большую часть Курахово — Рогов
Рогов: ВС России вытеснили ВСУ из большей части Курахово в ДНР
ДНР, 4 декабря, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Большинство территорий города Курахово в Донецкой Народной Республике находится под контролем российских войск. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Инициатива находится в руках нашей армии, которая ведёт активные действия наступательного характера. Наши ребята выбили врага из большей части города», — уточнил он в беседе с «РИА Новости».
Рогов добавил, что бои в Курахово продолжаются.
Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Владимир Рогов отмечал, что российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали украинские формирования в районе Курахово. ВСУ под натиском армии России бежали из нескольких населённых пунктов, отступив по направлению к Успеновке, добавил он.
Глава киевского режима Владимир Зеленский не отдал группировке украинских формирований в городе Курахово приказ к отступлению, чем обрёк её на гибель, считает Рогов.
Украинское издание «Страна. ua» 1 декабря сообщало, что в ДНР идут ключевые бои за Курахово в деревне Старые Терны. Освобождение этого населённого пункта позволит российским военным зачистить промышленную зону в Курахово, после чего город падёт, отмечали журналисты.