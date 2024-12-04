ДНР, 4 декабря, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Большинство территорий города Курахово в Донецкой Народной Республике находится под контролем российских войск. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Инициатива находится в руках нашей армии, которая ведёт активные действия наступательного характера. Наши ребята выбили врага из большей части города», — уточнил он в беседе с «РИА Новости».

Рогов добавил, что бои в Курахово продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Владимир Рогов отмечал, что российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали украинские формирования в районе Курахово. ВСУ под натиском армии России бежали из нескольких населённых пунктов, отступив по направлению к Успеновке, добавил он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не отдал группировке украинских формирований в городе Курахово приказ к отступлению, чем обрёк её на гибель, считает Рогов.

Украинское издание «Страна. ua» 1 декабря сообщало, что в ДНР идут ключевые бои за Курахово в деревне Старые Терны. Освобождение этого населённого пункта позволит российским военным зачистить промышленную зону в Курахово, после чего город падёт, отмечали журналисты.