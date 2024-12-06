Москва, 6 декабря, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Некоторые западные политики привыкли мыслить лозунгами и не задумываются о реальности. Об этом 6 декабря заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя призывы главы МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в адрес мирового сообщества обеспечить победу Украины в конфликте.

«Патологическая неспособность воспринимать реальность», — написал политик в Telegram-канале.

Член Совфеда поинтересовался у норвежского министра, каким образом Киев должен одержать победу в конфликте, если соотношение сил явно не в пользу Украины.

«Украина должна выиграть и выиграет [этот конфликт]», — твердит он на сессии глав МИД ОБСЕ на Мальте. Как выиграет? За счёт чего выиграет? Почему выиграет, когда всем очевидно, что <…> она проигрывает?» ― задался вопросом политик.

Сенатор предложил вживлять искусственный интеллект политикам, которые не замечают реальных вещей, «раз своего не хватает». С этим вопросом он посоветовал обратиться к американскому предпринимателю и основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску.

Как сообщало ИА Регнум, Эспен Барт Эйде на заседании ОБСЕ, прошедшем 5 декабря на Мальте, призвал западные страны обеспечить победу Киева в вооружённом противостоянии.

На Западе всё больше осознают, что Украина ни при каких обстоятельствах не выйдет из конфликта победителем. Как заявил американский профессор Джон Миршаймер, ей нечего противопоставить постоянным успехам России на фронте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря отметил, что на Западе уже почти не слышно заявлений о том, что там верят в непременную победу киевского режима.

Представитель Кремля также прокомментировал интервью экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором она заявила, что Киеву нужно будет переходить к переговорам, когда он будет «в хорошей ситуации». Песков предположил, что она не знает о последних событиях в зоне проведении спецоперации, так как большинство политиков перестали делать заявления, будто победа Украины возможна.

Глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера 28 ноября признал, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине. ВС РФ завладели инициативой и постоянно добиваются успехов на фронте, указал он.