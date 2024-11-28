Варшава, 28 ноября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Россия одерживает победу в украинском конфликте. Об этом 28 ноября заявил глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам главы бюро нацбезопасности Польши, в данный момент инициатива в зоне боевых действий на стороне Вооружённых сил России, которые добиваются успехов на поле боя

«И, если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает», — сказал он в эфире радиостанции ZET.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия совершит мощный прорыв на фронте, когда накопит достаточно ресурсов и «технологических материалов». По его словам, сейчас на поле боя наблюдается «ступор» из-за «роботов», что привело к остановке продвижения обеих армий.

Американский журнал Forbes 15 ноября назвал «зловещим знаком» для украинской армии начало штурма российскими войсками города Купянска в Харьковской области. По словам автора публикации, это говорит о значительном превосходстве армии России.