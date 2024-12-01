Москва, 1 декабря, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Политики на Западе сменили риторику в отношении конфликта на Украине: так, уже почти не слышно заявлений о том, что они верят в непременную победу киевского режима. Об этом в воскресенье, 1 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он прокомментировал интервью экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором она заявила, что Киеву нужно будет переходить к переговорам, когда он будет «в хорошей ситуации». Представитель Кремля предположил, что она не знает о последних событиях на фронте, так как большинство политиков перестали делать заявления, будто победа Украины возможна.

«Их почти не слышно, таких заявлений. <…> У действующих политиков действительно настроение меняется», — рассказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в интервью, опубликованном в его Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера 28 ноября признал, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине. ВС РФ завладели инициативой и постоянно добиваются успехов на фронте.

15 ноября американский журнал Forbes отметил стремительность и внезапность российских бойцов, наступающих на Купянск в Харьковской области. Издание назвало это «зловещим знаком» для и так перегруженных украинских войск, указав на то, что они проглядели переброску крупных сил на большое расстояние.

Агентство Gallup 21 ноября опубликовало результаты соцопроса на Украине. 52% респондентов заявили, что власти страны должны немедленно начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта. И этот показатель растёт, в 2022 году за диалог с РФ были 22%, а в 2023 году — 37%.