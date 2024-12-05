Санкт-Петербург, 5 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Россия в качестве ответной меры на закрытие консульства РФ в Познани закрывает генконсульство Польши в Петербурге, сообщила 5 декабря пресс-служба Министерства иностранных дел.

Трое дипломатических сотрудников генконсульства в Петербурге объявлены persona non grata и должны покинуть Россию, сказано также в сообщении.

Согласие на функционирование консульства отозвано с 10 января 2025 года. В тот же срок должны покинуть территорию РФ объявленные persona non grata дипломаты.

«Польские власти в последние годы реализовывали откровенно враждебную политику в отношении России, практически полностью демонтировали выстроенную в течение многих десятилетий архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляют о необходимости нанесения нашей стране «стратегического поражения», — сказано в сообщении МИД.

На любые недружественные шаги по отношению к России Москвой и впредь будут приниматься жёсткие ответные меры, добавила пресс-служба министерства.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября МИД Польши отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани. Глава польского МИД Радослав Сикорский объявил, что сотрудники российского диппредставительства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. По его словам, такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва даст Варшаве болезненный ответ за отзыв согласия на работу консульства в Познани.

23 октября Сикорский заявил, что Польша пока не планирует высылать посла РФ из Варшавы, однако считает это возможным вследствие эскалации в отношениях. Захарова в ответ заявила, что, кроме как угрожать, польский министр «больше ничего и не умеет».

Польша может закрыть и другие консульства РФ, Россия готова к такому развитию событий, отмечал посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Москва не видит необходимости в понижении уровня дипломатических отношений с Варшавой, поскольку никогда первой не делает шагов к эскалации, подчеркнул дипломат.