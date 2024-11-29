Варшава, 29 ноября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Россия не исключает, что Польша может закрыть и другие консульства, но Москва ко всему готова. Об этом 29 ноября заявил посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24», комментируя закрытие генконсульства РФ в Познани.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Здание посольства России в Варшаве

«В нынешних обстоятельствах всё возможно. Мы давно готовы к любому развитию событий», — ответил посол на вопрос о возможности закрытия Варшавой других российских консульств.

Он добавил, что Москва не видит необходимости в понижении уровня дипломатических отношений с Варшавой, и подчеркнул, что российская сторона никогда первой не делает шагов к эскалации.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября МИД Польши отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани. Глава польского МИД Радослав Сикорский объявил, что сотрудники российского диппредставительства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. По его словам, такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва даст Варшаве болезненный ответ за отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани.

Генконсульство России в Познани прекратило работу 28 ноября.

18 ноября Сикорский заявил о намерении передать здание российского консульства в Познани Украине. По его словам, сети консульств Украины недостаточно для удовлетворения консульских потребностей из-за беспрецедентного роста числа украинских граждан в Польше.

23 октября Сикорский заявил, что Польша пока не планирует высылать российского посла Сергея Андреева из Варшавы, однако это может произойти вследствие эскалации в отношениях двух стран. В ответ на это Захарова заявила, что, кроме подобных угроз, польский министр «больше ничего и не умеет».