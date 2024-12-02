Киев, 3 декабря, 2024, 01:43 — ИА Регнум. На Украине ночью 3 декабря воздушную тревогу объявили в восьми областях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в 01:24 мск сирены взвыли в Киевской области.

Также об опасности с воздуха предупредили население Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 декабря на территории Киева была объявлена воздушная тревога. Также в тот момент тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

В тот же день назначенный киевским режимом глава областной военной администрации региона Александр Прокудин сообщил, что в результате взрывов получили повреждения складские помещения во временно подконтрольной Киеву части Херсонской области.