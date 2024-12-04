Киев, 5 декабря, 2024, 01:19 — ИА Регнум. На Украине ночью 5 декабря на фоне объявленной воздушной тревоги в Днепропетровской области взрыв прогремел в Кривом Роге. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инциденте нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу также объявили в Сумской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Как передавало ИА Регнум, за последние сутки на подконтрольной Украине части Запорожской области произошло почти 500 взрывов. Об этом 3 декабря сообщил назначенный киевским режимом глава местной государственной администрации Иван Фёдоров.

Ночью 3 декабря воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины. Сирены взвыли в Киевской области. Также об опасности с воздуха предупредили население Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.