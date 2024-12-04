Москва, 4 декабря, 2024, 11:14 — ИА Регнум. С 1 января 2025 года минимальная пенсия с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 4 декабря в Telegram-канале.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

«С 1 января 2025 г. социальные выплаты москвичам будут увеличены на 5,5%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Собянин уточнил, что будут также увеличены единовременные и ежемесячные социальные выплаты, среди которых выплаты многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческим и приëмным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы и другим льготным категориям.

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С 1 января 2024 года средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому социальные пенсии с 1 апреля 2025 года будут составлять 15 456 рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что российским пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции.

По данным Социального фонда РФ, пенсионные выплаты с учётом индексации часть пенсионеров получит уже в декабре 2024 года. Это касается граждан, у которых по графику выплаты приходятся на начало месяца. Остальные пенсионеры получат индексированные выплаты в январе 2025 года.