* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Тбилиси, 5 декабря, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В Тбилиси у участников акции протеста заметили символику «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 декабря сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Так, один из мужчин в камуфляже с двумя протезами вместо ног укрывался флагом с символикой легиона. Он ответил журналисту, что ранее принимал участие в боевых действиях на Украине и воевал за ВСУ. Ранение он получил на фронте. Кроме того, среди протестующих собрались много мужчин в камуфляже и с тактическими рюкзаками. У некоторых из них были шевроны с грузинскими либо украинскими флагами.

Как сообщало ИА Регнум, новая волна протестов в грузинской столице началась с 28 ноября после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Власти республики также отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Брюсселем.

В ходе одного из антиправительственных митингов у парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД страны. Отмечалось, что все они получили тяжёлые травмы. При этом 43 протестующих были задержаны за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство.

Попытки оппозиции повторить в Грузии сценарий украинского Майдана провалились. Организаторы этих протестов, в том числе неправительственные организации и те, кто «сидят в своих офисах», не смогут уйти от ответственности, заверил премьер.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отметил, что почти треть идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами.