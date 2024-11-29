Тбилиси, 29 ноября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Свыше 30 сотрудников МВД Грузии пострадали во время антиправительственного митинга, который проходил около здания парламента в Тбилиси. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба грузинского ведомства.

Стрингер/РИА Новости

«В результате противозаконных и насильственных действий со стороны участников акции пострадали 32 сотрудника министерства внутренних дел», — говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Уточняется, что пострадавшие получили тяжёлые травмы в области головы, глаз и других частей тела, 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство, на данный момент один сотрудник правоохранительных органов продолжает оставаться в больнице.

В ведомстве уточнили, что в ходе протестной акции за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство было задержано 43 манифестанта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября в ходе потасовок на митинге у здания парламента в Тбилиси правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ для разгона протестующих. В полиции заявили, что протестная акция «вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях».

Ранее в этот же день стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим у здания парламента в Тбилиси, которые начали стычки с полицейскими. Она попыталась начать диалог с полицией, однако этого не получилось.

Несанкционированные протесты в Тбилиси начались после объявления кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Он уточнил, что также был принято решение отказаться от всех бюджетных грантов Брюсселя.

В ходе представления правительственную программу на утверждение парламенту Кобахидзе заявил, что Грузия продолжит прагматичную политику в отношении России. По его словам, у республики имеются «красные линии», которых она будет придерживаться.