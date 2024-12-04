Москва, 4 декабря, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Условия, которые создаются в России для немецких компаний, лучше, чем те, которые предлагаются этим компаниям в других странах Запада, заявил 4 декабря президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии РИА Новости / Сергей Мамонтов

В ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» глава государства в качестве примера рассказал, что однажды его знакомый, прогуливаясь по Берлину, спросил рыбака, удаётся ли поймать рыбу, и получил отрицательный ответ.

Знакомый президента решил уточнить, в чём проблема, а рыбак ответил ему, что ветер в данный момент дует с Востока, рассказал Путин. Его друг в шутку ответил рыбаку, что с Востока идут «все проблемы, вся грязь», отметил президент.

«Я к чему это сейчас вспомнил: вот теперь всё, что с Востока, — лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнёров — сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на форуме глава государства также заявил, что в 2022 году ряд западных стран разрушили торговые отношения с Россией, складывавшиеся десятилетиями, и тем самым проявили себя как ненадёжные партнёры. РФ в настоящее время укрепляет свои связи с перспективными партнёрами, добавил президент.

Президент также напомнил, что Россия не выгоняла западный бизнес и никого не выдавливала со своего рынка. Многие компании из США и стран Европы вопреки политическому давлению со стороны властей собственных стран с российского рынка не уходили, отметил Путин.

Глава государства также отметил, что в последние годы вложения в российскую экономику из дружественных стран значительно выросли, а те, кто препятствовал инвестированию в РФ, уже пожалели об этом.