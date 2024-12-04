Москва, 4 декабря, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Россия не выгоняла западный бизнес и никого не выдавливала со своего рынка, заявил 4 декабря президент Владимир Путин.

Антон Денисов/РИА Новости

Многие компании из США и стран Европы вопреки политическому давлению со стороны властей собственных стран с российского рынка не уходили, отметил глава государства в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!».

«Часть из этих компаний продолжает работу в прежнем режиме. Это около половины компаний, часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям, и примерно одна четверть, действительно, ушла, и некоторые продолжают выход из российской экономики», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления президент также отметил, что в 2022 году ряд западных стран разрушили торговые отношения с Россией, складывавшиеся десятилетиями, и тем самым проявили себя как ненадёжные партнёры. РФ в настоящее время укрепляет свои связи с перспективными партнёрами, добавил глава государства.