Москва, 4 декабря, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Вложения в российскую экономику из дружественных стран значительно выросли, перекрыть этот поток невозможно. А те, кто препятствовал инвестированию, уже пожалели об этом, заявил президент Владимир Путин 4 декабря на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».

Григорий Сысоев/РИА Новости

Дружественные страны вкладываются в Россию не по политическим соображениям, отметил он.

«Сейчас не буду называть цифры, но они значительно выросли. Перекрыть эти каналы невозможно, потому что это связано с экономическим интересом», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что препятствовавшие инвестированию теперь с сожалением думают об этом. Их прежние решения не работают, но им не хватает гибкости, чтобы скорректировать свою позицию, заключил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября Путин заявил, что партнёры России заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов и платежей за российский экспорт, а доля рубля во внешнеторговых расчётах РФ приближается к 40%.