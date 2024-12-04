Москва, 4 декабря, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Использование доллара в качестве мировой валюты приносит США большие доходы «с неба», заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!».

Xinhua/Global Look Press

«Использование доллара как мировой валюты приносит Соединённым Штатам незаработанные деньги в большом объёме. Вот, по мнению наших экспертов, где-то за последние 10 лет, примерно, они получили 10 трлн долларов просто так, с неба», — сказал российский лидер.

При этом президент отметил, что администрация действующего президента США Джо Байдена сделала многое для подрыва авторитета американской валюты на мировой арене. По его словам, это произошло из-за использования доллара как инструмента политической, а может, и вооружённой борьбы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин отмечал, что США используют доллар в качестве политического оружия, и назвал это большой ошибкой. Россия не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача РФ — поиск альтернативы американской валюте, отметил также глава государства.

7 ноября российский лидер призвал США «поделиться долларами», отдав часть очередной эмиссии на климатическую повестку.