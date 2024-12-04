Путин рассказал, за счёт чего США получают огромные доходы «с неба»
Использование доллара как мировой валюты приносит США доходы «с неба» — Путин
Москва, 4 декабря, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Использование доллара в качестве мировой валюты приносит США большие доходы «с неба», заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!».
«Использование доллара как мировой валюты приносит Соединённым Штатам незаработанные деньги в большом объёме. Вот, по мнению наших экспертов, где-то за последние 10 лет, примерно, они получили 10 трлн долларов просто так, с неба», — сказал российский лидер.
При этом президент отметил, что администрация действующего президента США Джо Байдена сделала многое для подрыва авторитета американской валюты на мировой арене. По его словам, это произошло из-за использования доллара как инструмента политической, а может, и вооружённой борьбы.
Как передавало ИА Регнум, ранее Путин отмечал, что США используют доллар в качестве политического оружия, и назвал это большой ошибкой. Россия не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача РФ — поиск альтернативы американской валюте, отметил также глава государства.
7 ноября российский лидер призвал США «поделиться долларами», отдав часть очередной эмиссии на климатическую повестку.