Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 ноября призвал США «поделиться долларами», отдав часть очередной эмиссии на климатическую повестку.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

США за последние годы получили 12 трлн долларов «из воздуха» благодаря роли американской валюты как мировой, сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Только на том, что доллар является мировой валютой, Соединённые Штаты за последние 10 лет из воздуха, просто так получили 12 трлн долларов», — заявил президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин отмечал, что США используют доллар в качестве политического оружия, и назвал это большой ошибкой. Россия не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача РФ — поиск альтернативы американской валюте, отметил также глава государства.

Ведущие экономики мира злоупотребили своим положением, напечатав в период пандемии деньги и разогнав инфляцию, заявлял также президент. Только в США в период пандемии было напечатано около 6 трлн долларов, напомнил Путин.