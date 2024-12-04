Москва, 4 декабря, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Народная артистка России, актриса Лия Ахеджакова, снявшаяся в ряде культовых картин, после выступления в США произнесла лозунг украинских националистов «Слава Украине!» (внесён Минюстом РФ в перечень нацистских 18 января 2024 года).

Кадр из видео

Спектакль «Мой внук Вениамин» состоялся в Лос-Анджелесе. Зрители преподнесли Ахеджаковой букет цветов и ответили на нацистский лозунг традиционной фразой.

Как передавало ИА Регнум, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой назвал Ахеджакову предательницей и представительницей «пятой колонны». По словам главы ФПБК, он бы не стал жалеть, если бы Ахеджакову отправили в тюрьму. Он напомнил, что в ходе украинского конфликта гибли российские граждане, сейчас гибнут дети, а «народная артистка» в это время желает смерти российским военнослужащим.

В начале сентября прошлого года в отношении актрисы начали проверку по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ после того, как в Германии она вышла на сцену с украинским флагом. Ей может грозить штраф или административный арест. Сама Ахеджакова заявила, что флаг вместе с цветами ей подсунул провокатор. По словам актрисы, вначале она приняла флаг за «шарфик».

В апреле 2023 года Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Ахеджакову иностранным агентом и возбудить против неё уголовные дела по статьям о госизмене, дискредитации ВС РФ, возбуждении ненависти либо вражды.

Ранее на своих страницах в соцсетях актриса призывала «последовать её примеру» и перевести деньги на нужды Вооружённых сил Украины. При этом, отвечая на вопрос, действительно ли она отправляет деньги в Киев, Ахеджакова заявляла, что адвокаты запретили ей высказываться на эту тему.