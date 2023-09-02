Москва, 2 сентября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. В отношении актрисы Лии Ахеджаковой начата проверка по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ после того, как в Германии она вышла на сцену с украинским флагом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РИА Новости/ Сергей Пятаков Актриса Лия Ахеджакова

«В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что артистке может грозить либо штраф, либо административный арест.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратуру России повторно попросили проверить действия Ахеджаковой на предмет дискредитации ВС России, а также признать её иностранным агентом. Поводом для проверки стало выступление актрисы в Германии. Она вышла на сцену с украинским флагом, чем вызвала бурную реакцию среди украинской публики.

В апреле глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать Ахеджакову иноагентом и возбудить против неё несколько уголовных дел. Он предложил привлечь Ахеджакову по статьям о госизмене, дискредитации ВС РФ, возбуждении ненависти либо вражды.

Ранее в соцсетях актриса призывала последовать её примеру и перевести деньги на нужды ВСУ. Комментируя вопрос о том, действительно ли она отправляет деньги Киеву, Ахеджакова заявляла, что ей запретили адвокаты высказываться на данную тему.