Москва, 12 апреля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Актриса Лия Ахеджакова заявила, что адвокат запретил ей давать комментарии до суда. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости.

Сергей Пятаков/РИА Новости Актриса Лия Ахеджакова

«Адвокат запретил мне говорить что-либо до суда. Со мной всё хорошо», — сказала Ахеджакова на просьбу прокомментировать информацию о спонсировании ВСУ.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Ахеджакова спонсирует ВСУ. Эту информацию попросили проверить Генпрокуратуру РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать Ахеджакову иноагентом и возбудить против неё несколько уголовных дел.

Он предложил привлечь Ахеджакову по статьям о госизмене, дискредитации ВС РФ, возбуждении ненависти либо вражды. Также он предложил рассмотреть вопрос о признании её иноагентом.

Бородин отметил, что Ахеджакова, которую уволили из театра «Современник» за проукраинские высказывания и поступки, осталась в России и открыто желает Украине победы, когда общается с украинскими СМИ. Кроме того, в соцсетях она призывала последовать её примеру и перевести деньги на нужды ВСУ.