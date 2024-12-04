Вашингтон, 4 декабря, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Представители киевского режима, страны Евросоюза, а также некоторые законодатели в самих США выступят против любых предложений избранного президента Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков и бывших сотрудников спецслужб.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

«Предложения Трампа столкнутся с противодействием со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, который обозначил вступление Украины в НАТО как ключевой пункт собственного «плана победы». В руководстве стран ЕС и Конгрессе США также будут чинить препятствия главе Белого дома, чтобы соглашение с Россией оказалось недостижимым и боевые действия продолжились», — указано в публикации.

В агентстве также уточнили, что у Трампа может оказаться намного меньше рычагов давления на Киев, чем он полагал ранее. В материале это объясняют тем, что союзники Украины в Евросоюзе выразили готовность увеличить военную помощь, а также тем, что действующий президент США Джо Байден продолжает поставлять оружие Украине.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря OSW Report опубликовал один из первых вариантов мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Один из пунктов включал отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за РФ занятых территорий.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.