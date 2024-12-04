Киев, 4 декабря, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Все мужчины на Украине в скором времени попадут под мобилизацию, заявил заместитель командира 68-й бригады ВСУ с позывным Явир. Его слова приводит издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум

«У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну и их жизнь закончится. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдёт. Официально по документам пригодных нет. Скоро будут привлекаться все», — заявил офицер.

Явир рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) набирают всех подряд из-за большого процента непригодных к службе. Из 140 человек пополнения непригодны 60, пояснил он.

При этом в ТЦК мужчинам заявляют, что должны выполнить план, и обещают, что после отправки на фронт их «освободят». По мнению замкомбрига, проблема заключается не в ТЦК, а в медиках, которые в обмен на взятку выдают мужчинам липовые справки.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и руководитель медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова подчеркнула, что все мужчины должны оказаться на фронте. Она добавила, что сейчас некоторые рассчитывают «за 5–10 тыс. долларов откупиться», уехать из страны или «переплыть Тису».

На Украине с 1 января следующего года всех мужчин в возрасте 18–25 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой мера коснётся студентов, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

О необходимости всеобщей мобилизации на Украине заявляют на Западе, в частности, к этому призвала член палаты представителей Конгресса США от республиканцев Виктория Спартц.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.