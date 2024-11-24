Киев, 24 ноября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. На Украине все должны быть мобилизованы, заявила депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и руководитель медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Кто-то считает, что может за 5–10 тыс. долларов откупиться, или уехать, или переплыть Тису — так быть не должно. Всех на фронт», — сказала она в одном из интервью.

Как следует из записи разговора, произнеся эти слова, депутат рассмеялась.

Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул он.