Вашингтон, 29 ноября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Член Палаты представителей конгресса США от республиканцев Виктория Спартц заявила, что на Украине необходима всеобщая мобилизация. Такое мнение она выразила в эфире канала CNN.

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«Вы должны перевести всю страну на военный лад, и это нужно было сделать два года назад, когда один из генералов предложил увеличить набор рекрутов и готовить их для замены тех, кто уже долго находится на передовой», — сообщила она.

По мнению Спартц, Украина должна прибегнуть к всеобщей мобилизации.

«Знаете, когда СССР воевал во Второй мировой, вклад в военные усилия вносили все — от маленького ребёнка до старика», — подчеркнула она.

Спартц также призвала не надеяться исключительно на молодых людей, которые, по её словам, «будут умирать за всех остальных».

Примечательно, что сама Спартц, на данный момент являющаяся конгрессвумен от штата Индиана, родилась на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в мае украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон позволил сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также разрешил призывать ряд категорий граждан, до этого считавшихся негодными к военной службе. При этом призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

27 ноября агентство Associated Press написало, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность войск, в том числе путём призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на следующий день заявила, что Киеву не нужно снижать призывной возраст. По её словам, Вашингтону вместо этого требования нужно предоставить украинским формированиям необходимые подготовку и вооружение.