Москва, 4 декабря, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Следственный комитет России проверит информацию, появившуюся в СМИ, об организациях, которые незаконно вывозят детей за границу. Об этом 4 декабря сообщили пресс-службе следственного ведомства.

Эту тему затронули в сюжете на одном из федеральных каналов.

«Сообщается, что в ряде регионов России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж», ― говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству следственных управлений в Волгоградской, Иркутской, Курской, Свердловской областях, Приморском, Пермском и Хабаровском краях, в Коми и Крыму предоставить доклады по этой проблеме.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году в прессе активно обсуждалась тема незаконного вывоза украинских детей на Запад. Корреспонденты и эксперты рассказали о реальном исчезновении сотен и даже тысяч детей в Западной Европе, вывезенных туда с подконтрольных Украине территорий.

По данным «Газета. Ru», масштабный вывоз с Украины детей-сирот и детей-инвалидов проводится организациями, аффилированными с западными спецслужбами. При этом теневой бизнес действует не без ведома официальных властей Украины, США, Великобритании и Евросоюза.

В Москве в мае прошлого года задержали гражданку Украины, которая планировала вывозить детей-сирот за границу. Речь идёт о детях, оставшихся без родителей, из новых регионов ― Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных Республик. Уточнялось, что женщина приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine, который работает со Службой безопасности Украины.