Москва, 9 августа, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Тема незаконного вывоза украинских детей на Запад в последнее время всё чаще всплывает в средствах массовой информации. Журналисты пытаются разобраться, куда и с какой целью везут маленьких украинцев. Корреспонденты и эксперты рассказывают о реальном исчезновении сотен и даже тысяч детей в Западной Европе, вывезенных туда с подконтрольных Украине территорий.

Михаил Соколов/ТАСС

О некоторых из этих расследований напомнила «Газета. Ru». Издание отметило, что масштабный вывоз с Украины детей-сирот и детей-инвалидов проводится организациями, аффилированными с западными спецслужбами.

Авторы расследований предполагают, что теневой бизнес действует не без ведома официальных властей Украины, США, Великобритании и Евросоюза. Так, в июле основатель проекта UkrLeaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров опубликовал статью, в которой раскрывается структура действующей на Украине многоуровневой организации, занимающейся поиском и отбором детей, подготовкой документов для их вывоза в Британию.

Автор утверждает, что в Соединённом Королевстве вывезенные под гуманитарным предлогом дети становятся жертвами сексуального насилия со стороны представителей аристократических семей. При этом, по его словам, в данную преступную деятельность вовлечены тайные агенты британских государственных и частных служб, в том числе MI6, сотрудники СБУ и других госструктур Украины.

Он добавил, что детей отбирают из неблагополучных и малообеспеченных семей, затем сотрудники ювенальных служб готовят необходимый пакет документов для их выезда за границу под предлогом эвакуации из зоны боевых действий, лечения в британских клиниках или обучения в учебных заведениях Великобритании.

Украинская журналистка Алёна Клочко, автор материала «Украинские сироты — маленькие жертвы войны: кто забирает наших детей?» считает, что за океан украинских детей отправляют во имя открытий и нужд прогрессивной американской медицины. Она отмечает, что интерес для таких организаций представляют дети, у которых нет опекунов или родственников на Украине, то есть те, кого не будут искать. Согласно материалу, главным организатором вывоза украинских детей в США является исполнительный директор компании Noetic International Inc Джонна Хоулмен.

Также, добавила Клочко, в процесс вывоза детей с Украины вовлечены и религиозные организации. При этом судьба детей с момента так называемой эвакуации остаётся неизвестна.

Несмотря на все эти свидетельства, Международный уголовный суд (МУС), ранее выдавший ордер на арест президента Росси Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, выдвинув обвинения в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию, предпочитает не замечать вскрывшихся фактов, касающихся незаконных действий по отношению к украинским детям со стороны представителей стран Запада. Не исключено, что вывезенные на Запад с Украины дети попадают в руки педофилов, трансплантологов или становятся невольниками на рынке сексуальных услуг.

Как сообщало ИА Регнум, ранее участники пресс-конференции, посвящённой теме ущемления прав несовершеннолетних со стороны киевских властей, рассказали, что на Украине зафиксировали случаи принудительного вывоза детей Донбасса за границу.

Так, жительница города Счастье в ЛНР Лилия Веремеева сообщила, что её дочь Киру принудительно вывезли на Западную Украину без документов, а имеющиеся оригиналы аннулировали. В документах, обнаруженных в городской администрации, значилось, что ребёнок — сирота и родителей у неё нет. По словам её матери, девочку готовили к последующей отправке за границу.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что на Украине киевские власти совершают преступления против детей. Он сообщил, что у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, отбирают детей.