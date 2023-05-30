Москва, 30 мая, 2023, 12:10 — ИА Регнум. В Москве задержали гражданку Украины, которая планировала вывозить детей-сирот за границу. Об этом 30 мая со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Собеседник издания добавил, что речь идёт о детях, оставшихся без родителей, из новых регионов ― Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных Республик.

По словам источника, женщина приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine, который работает со Службой безопасности Украины (СБУ).

Как сообщало ИА Регнум, референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли в конце сентября 2022 года. ДНР и ЛНР восемь лет являлись самостоятельными государствами, Запорожская и Херсонская области до сентября 2022 года входили в состав Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте количества обращений от людей, которые хотели бы усыновить детей из новых российских регионов.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой в апреле сообщили, что первые 27 детей-сирот из ДНР привезли в Московскую область и устроили в российские семьи под временную опеку. Детей распределили в десять семей, проживающих в Домодедово, Богородске, Серпухове, Волоколамске, Чехове, Талдоме и других городских округах области.