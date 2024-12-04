Москва, 4 декабря, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Одиннадцать украинских беспилотников самолётного типа уничтожены над пятью российскими областями утром 4 декабря, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечены в период с 05:30 до 07:40 мск, уточнили в ведомстве.

Шесть дронов были сбиты над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.