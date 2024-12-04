Москва, 4 декабря, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 4 декабря над шестью регионами России 24 вражеских беспилотника, которые были нацелены ВСУ на совершение террористических атак. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В ведомстве уточнили, что больше всего украинских дронов самолётного типа сбили в небе над Ростовской областью — силы ПВО выявили и уничтожили шесть беспилотников.

По пять БПЛА сбили над территорией Брянской области и Краснодарского края.

Ещё четыре дрона уничтожили в Белгородской области.

Три украинских беспилотника не достигли целей в Рязанской области и один дрон был сбит в небе над Астраханской областью.

Как передавало ИА Регнум, в Краснодарском крае ночью 4 декабря угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко сообщил о работе системы противовоздушной обороны.

ВСУ за сутки лишились на курском направлении более 300 военнослужащих, сообщили 3 декабря в Министерстве обороны России.