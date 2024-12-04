Москва, 4 декабря, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Встречи президента Владимира Путина с представителями крупнейшего в России бизнеса стали традицией, Кремль заранее проинформирует о таком мероприятии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Сообщим. Традиционно такие встречи проходят», — ответил Песков журналистам на вопрос о том, состоится ли встреча с бизнесменами до конца года.

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