Москва, 17 ноября, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Кремль намерено не обнародовал список участников встречи президента России Владимира Путина с крупным бизнесом, чтобы все чувствовали себя комфортно и разговор прошёл содержательно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров /POOL /РИА Новости Владимир Путин

«Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам. Чтобы им было комфортно. И проведение встречи в закрытом режиме именно было запланировано с тем, чтобы состоялся содержательный разговор. Чтоб они спокойно все могли поговорить», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Путин встретился с представителями крупного бизнеса. Они обсудили меры по развитию инвестиционной привлекательности российской экономики и шаги по возвращению бизнеса в страну.

На встрече также выступили представители экономического блока правительства РФ. 17 ноября на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге Путин заявил, что в настоящее время в экономике России наблюдается «хорошая погода». При этом подчеркнул, что такого нельзя сказать про европейскую.

Глава государства добавил, что Россия по показателю ВВП и по паритету покупательной способности обогнала Германию.