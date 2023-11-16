Москва, 16 ноября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 16 ноября раскрыл подробности встречи главы государства с представителями крупного бизнеса.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Действительно, вчера состоялась встреча президента с представителями крупного бизнеса», — сказал журналистам Песков.

Представитель Кремля добавил, что состоялся обстоятельный разговор, обсуждался перевод ряда компаний в российскую юрисдикцию. На встрече речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности российской экономики.

Песков уточнил, что некоторые вопросы сформировали по линии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На встрече также выступили представители экономического блока правительства.

Отмечалось, что подавляющее большинство предпринимателей, принимавших участие во встрече с российским лидером, так или иначе сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом.

Как сообщалоИА Регнум, в июле на совещании по экономическим вопросам Путин отметил стабильность и успехи российского бизнеса. Глава государства добавил, что удалось гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов и услуг. При этом на встрече с членами организации «Деловая Россия» глава государства подчеркнул, что российские бизнесмены хотят открывать и расширять производство именно на родине.

В августе Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса, в первую очередь в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию. Президент также поручил обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями.