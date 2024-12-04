Москва, 4 декабря, 2024, 08:16 — ИА Регнум. В Москве суд отправил под арест менеджера по продажам в компании, занимающейся торговлей орехами и фруктами. Его обвинили в содействии террористической деятельности, сообщается в официальных судебных документах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», ― указано в документе, на который ссылается «РИА Новости».

Уточняется, что в СИЗО обвиняемый останется до 28 января 2025 года.

Уголовное дело по ч. 1.1 ст 205.1 УК РФ («Вовлечение людей в террористическую деятельность») в отношении жителя Москвы возбудили 28 ноября. Следствие настаивало на аресте, при этом обвиняемый и его защитники просили избрать более мягкую меру пресечения. Адвокаты обращали внимание суда на состояние здоровья их подзащитного и ссылались на отсутствие сведений о причастности к совершению преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря в Ярославле задержали 58-летнего мужчину, который призывал к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции (АЭС). По данным УФСБ России по Ярославской области, подозреваемый публично оправдывал террористическую деятельность и посредством интернета призвал к её осуществлению. В отношении него возбудили уголовное дело, сейчас фигурант находится под стражей.

2 декабря Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. Мужчину признали виновным по статье о государственной измене. Отбывать наказание ялтинец будет в колонии строгого режима.