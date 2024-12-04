Вашингтон, 4 декабря, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Ситуация в Южной Корее с объявлением военного положения шокировала американского предпринимателя Илона Маска. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Один из пользователей соцсети задался вопросом, что происходит в Южной Корее.

«Да, это шокирует», — прокомментировал Маск.

Кроме того, миллиардера удивила отмена военного положения парламентом страны. На заседании из 300 депутатов присутствовали 190. Они единогласно приняли решение.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа. Это стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил», добавил он.

По словам лидера оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Хвана Уна Ха, действия президента Ёля противоречат конституционному порядку. Из-за объявления военного положения оппозиция решила обвинить президента Южной Кореи и министра обороны страны Ким Ён Хёна в государственной измене.

Правительство Южной Кореи утром 4 декабря утвердило предложение Юн Сок Ёля отменить военное положение. Всех привлечённых к обеспечению военного положения военнослужащих отозвали, они вернулись на места базирования. Также расформировали командование военным положением.