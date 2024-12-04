Сеул, 4 декабря, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» решила обвинить президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и министра обороны страны Ким Ён Хёна в государственной измене из-за объявления военного положения. Об этом 4 декабря сообщило агентство Yonhap.

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«Это серьёзный акт мятежа и прекрасная причина для импичмента», — заявили в партии.

По словам лидера оппозиции Хван Ун Ха, действия президента Ёля противоречат конституционному порядку.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа. Введение военного положения стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил», добавил он.

Военнокомандующий Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль над всеми СМИ. Вскоре в Сеуле появилась военная техника.

Правительство Южной Кореи проголосовало и утвердило предложение Юн Сок Ёля отменить военное положение. Всех привлечённых к обеспечению военного положения военнослужащих отозвали, они вернулись на места базирования. Также расформировали командование военным положением.

Высшее руководство администрации южнокорейского президента на фоне ситуации с введением и последующей отменой военного положения в стране одновременно подало в отставку. Решение было принято на заседании под председательством главы администрации президента Чон Чжин Сока.