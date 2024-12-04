Москва, 4 декабря, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что официальный Telegram-канал Кремля зарегистрирован в реестре Роскомнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«Да, мы зарегистрировались», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Telegram-канал «Кремль. Новости» был запущен в апреле 2022 года. На сегодняшний день его аудитория составляет почти 250 тыс. подписчиков.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков предоставлять о себе информацию в Роскомнадзор. В случае отсутствия ресурса в списке его владельцы не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию.

Кроме того, информацию из таких каналов нельзя репостить. Закон вступил в силу 1 ноября 2024 года.