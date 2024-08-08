Москва, 8 августа, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который требует от владельцев каналов в мессенджерах и социальных сетях с более чем 10 тыс. подписчиков предоставлять о себе информацию в Роскомнадзор (РКН). Соответствующий документ опубликовали 8 августа на официальном портале правовых актов РФ.

ИА Регнум

Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года. Содержание информации и порядок её предоставления определит российское правительство.

Роскомнадзор поручили вести список таких блогов. В случае отсутствия в списке канала их владельцы не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию.

Также информацию из таких публичных каналов запретят репостить.

Как сообщало ИА Регнум, информация о том, что блогеров, имеющих от 10 тыс. подписчиков, могут обязать регистрироваться в Роскомнадзоре, появилась 19 июля. Изменения касались необходимости уравнять требования к операторам связи и администраторам мессенджеров.

За несколько дней до этого Роскомнадзор допускал, что обязанность передавать юридически значимые сведения о себе появится у владельцев аккаунтов в социальных сетях с ежедневной аудиторией, превышающей 1 тыс. человек.