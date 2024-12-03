Москва, 3 декабря, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора. Соответствующие данные появились в его канале 3 декабря.

Официальный Telegram-канал Дмитрия Медведева

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков предоставлять о себе информацию в Роскомнадзор. В случае отсутствия ресурса в списке его владельцы не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию.

Кроме того, информацию из таких каналов нельзя репостить. Закон вступил в силу 1 ноября 2024 года.

1 ноября пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщила, что на портале «Госуслуги» открылась специальная форма для регистрации каналов и страниц, имеющих в мессенджерах или социальных сетях не менее 10 тыс. подписчиков.

Регистрацию на «Госуслугах» могут использовать как физические, так и юридические лица, а также иностранные граждане. Для этого они должны иметь подтверждённую учётную запись на указанном портале. Заявка, оформленная при регистрации, получит уникальный номер, который в течение трёх дней следует разместить на канале или странице, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить их принадлежность автору обращения. РКН должен принять решение о включении ресурса в свой перечень в течение 10 рабочих дней.